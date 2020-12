Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Friedberg. Subaru bietet sein Kompaktmodell Impreza ab sofort zu Preisen ab rund 30.000 Euro auch in einer Hybridversion an. Das neue Antriebssystem namens E-Boxer kombiniert einen 110 kW/150 PS starken Zweiliter-Benzinmotor mit einem kleinen Elektromotor, der 12,3 kW/16,7 PS leistet. Damit sprintet der XV in 10 Sekunden auf Tempo100, maximal sind 192 km/h möglich.

Der Vorteil der E-Maschine: Sie wandelt Bremsenergie in elektrischen Strom, mit dem sich beim Vortrieb Effizienzvorteile generieren lassen. Trotz Allradantrieb liegt der Normverbrauch des Hybrid-Impreza bei 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Der E-Antrieb erlaubt sogar rein elektrisches Fahren, allerdings nur über eine Distanz von 1,6 Kilometer. Durch die im Heck untergebrachte Batterie verkleinert sich beim Impreza 2.0ie der Kofferraum um 45 beziehungsweise 117 auf 340 bis 1.193 Liter.

Mario Hommen/SP-X