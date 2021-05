Der Gebrauchtwagen-Markt boomt. Im März gab es – auch corona-bedingt – ein großes Plus bei den Besitzumschreibungen.

SP-X/Flensburg. Die Nachfrage nach gebrauchten Pkw bleibt hoch. Im April registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 590.760 Besitzumschreibungen – 68 Prozent mehr als im Vergleichsmonat 2020, der durch den ersten Corona-Lockdown allerdings ungewöhnlich schwach ausfiel. Seit Jahresbeginn wechselten 2,17 Millionen Pkw den Besitzer, was einem Plus von 8 Prozent entspricht.

Die hohe Nachfrage nach gebrauchten Pkw trifft auf ein vergleichsweise kleines Angebot. Betroffen sind vor allem die drei Jahre alten sowie noch ältere Modelle bis zehn Jahre, wohingegen das Angebot an Jahreswagen und Youngtimern sogar wächst. Die Mischung auch hohem Kundeninteresse und wenig verfügbaren Fahrzeugen sorgt aktuell für ein hohes Preisniveau. Im März lagen die durchschnittlichen Preise, Daten des ADAC zufolge, mit 22.580 Euro um 1.000 Euro über Vorjahresniveau.

Holger Holzer/SP-X