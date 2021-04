SP-X/Busan/Südkorea. Die elektrische Zukunft des koreanischen Autoherstellers Hyundai heißt Ioniq 5, sein Design soll nicht ganz zufällig an den Ur-Hyundai Pony erinnern. Um den Brückenschlag zwischen Ursprung und Zukunft der Marke weiter zu unterstreichen, hat Hyundai nun ein altes Exemplar des erstmals ab 1974 gebauten Pony in einer Elektro-Version aufgelegt und im neuen Kundenzentrum „Hyundai Motorstudio Busan“ in Südkorea ausgestellt.

Der Pony Heritage wurde äußerlich in vielen Details modifiziert. Neu sind eine Außenlackierung in Mattsilber, kamerabasierte Außenspiegel sowie U-förmige LED-Rückleuchten und LED-Rundscheinwerfer mit pixelartiger Grafik. Das Lichtdesign ist als Referenz an die Leuchteinheiten des Inoiq 5 zu verstehen.

Der renovierte Innenraum bietet einen Mix aus hochwertigen Materialien sowie modern wie auch klassisch wirkenden Ausstattungselementen. Ungewöhnlich ist die Instrumententafel mit beleuchteten Vakuumröhren. Für die Getriebeauswahl gibt es digitale Touch-Sensoren, daneben befindet sich eine Ablagefläche für Handys. Außerdem ist eine Sprachsteuerung an Bord. Zum batterieelektrischen Antrieb des Restomod-Pony nennt Hyundai keine Details.

Mario Hommen/SP-X