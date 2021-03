SP-X/Köln. Ford baut das Online-Geschäft mit Zubehör-Teilen aus. Der Automobilhersteller verkauft Produkte wie Fahrradträger, Ladestationen und Fußmatten nun über einen eigenen Shop auf der Handelsplattform Ebay. Das Angebot soll eine Ergänzung zum bereits bestehenden Internet-Shop sowie zum stationären Handel sein. Insgesamt sind bei Ebay rund 1.200 offizielle Produkte des Autoherstellers zu finden, Neu- und Gebrauchtwagen sowie Kfz-Ersatzteile gibt es dort allerdings nicht.

Das Online-Geschäft werde heute immer wichtiger, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Kölner betonen dort aber auch die wichtige Rolle der Vertragshändler als erste Ansprechpartner für den Kunden. Allerdings gerät der stationäre Autohandel – nicht nur bei Ford – zunehmend unter den Konkurrenzdruck des Internets. Mehrere Hersteller vertreiben ihre Neuwagen bereits direkt über ihre Online-Auftritte, vorbei an den lange Zeit unverzichtbaren Vertragshändlern. Die Autohaus-Schließungen in den Corona-Krise könnten diesen Trend noch verstärken.

Holger Holzer/SP-X