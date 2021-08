SP-X/Brühl. Dacia löst den Lodgy ab. Mit dem auf der IAA in München (7. bis 12. September) präsentierten fünf- bis siebensitzigen Jogger will die rumänische Renault-Tochter künftig eine ähnliche Klientel ansprechen: Familien mit großem Bedarf an Platz und Variabilität. Auf dem Markt kommen dürfte der im Offroad-Stil gehaltene Technik-Bruder des Sandero im kommenden Jahr, wohl zu einem Basispreis deutlich unterhalb von 20.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X