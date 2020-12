Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 12:07 Uhr

SP-X/München. BMW bietet von seinem Luxus-SUV X7 ab August das weltweit auf 500 Einheiten begrenzte Sondermodell „Dark Shadow“ an. Auffälligstes Merkmal ist die Sonderlackierung in der Metallic-Farbe „Frozen Arctic Grey“. Außerdem sind zum Beispiel die Seitenfenstereinfassungen, der Rahmen der Niere und die Endrohrblenden der Abgasanlage in Schwarzchrom gehalten.

Aerodynamisch optimierte Karosserieelemente, 22 Zoll-Alus und die Sportabgasanlage des M-Sportpakets komplettieren den optischen Eindruck. Innen gehören unter anderem das M-Lenkrad, Lederausstattung für Sitze, Dachhimmel und Instrumententafel sowie Holz-Applikationen zum Serienumfang.

Der Aufpreis gegenüber dem X7-Serienmodell beträgt für die beiden je 250 kW/340 PS starken Varianten xDrive40i und xDrive40d rund 21.000 Euro, so dass je knapp 109.000 Euro fällig werden. Als M50i (390 kW/530 PS) und M50d (294 kW/400 PS) kosten die Editionsmodelle rund 14.000 Euro Aufpreis. Hier starten die Preise bei rund 127.000 und 126.000 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X