Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 16:07 Uhr

Für den Transport ins Hinterland – Land Rover Defender Hard Top

Wer Schweres in unwegsames Gelände transportieren will – oder das Standardmodell schlicht zu schönpoliert findet, kann den Land Rover Defender künftig auch in einer entkernte Nutzfahrzeugvariante kaufen.