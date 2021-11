Frostschutz nicht vergessen – Tipp: Autofahren im Winter

SP-X/Köln. Der erste Schnee ist in höheren Lagen bereits gefallen. Zeit also, das Auto winterfest zu machen. Neben der passenden Bereifung sollten Autofahrer auch ein Augenmerk auf den Frostschutz haben. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) macht darauf aufmerksam, dass der Frostschutz im Kühler bis minus 25 Grad gegeben sein sollte. Außerdem sollte das Kühlmittel in regelmäßigen Abständen von mehreren Jahren gewechselt werden, da sich der Frostschutz mit der Zeit verbraucht. Nicht vergessen: Die Scheibenwaschanlage muss ebenfalls winterfest gemacht werden.

Elfriede Munsch/SP-X