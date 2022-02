Frisch gefilterte Luft auch ohne Klimaanlage – Mercedes-Stadtbusse

SP-X/Stuttgart. Mercedes bietet für die Stadtbus-Modelle Citaro und Conecto ohne Fahrgastraum-Klimaanlage nun Lüftungsmodule mit integrierten Gebläsen und Luftfiltern mit antiviraler Schutzfunktion an. Die „EvoFresh“ genannten Module werden unterhalb der serienmäßig elektrisch betätigten Dachluken montiert. Bei entsprechender Nachfrage könnten sie auch als Nachrüstlösung offeriert werden.

Öffnet der Fahrer die Dachluken in Fahrtrichtung, strömt Frischluft von außen ein. Werden die Dachluken entgegen der Fahrtrichtung bei aktivierter Gebläse-Automatik hochgefahren, wird zur Belüftung Frischluft von außen und Umluft aus dem Fahrzeug angesaugt, gefiltert und als gefilterte Mischluft in den Fahrgastraum gefördert. Bei geschlossenen Dachluken filtern die Module bei laufenden Gebläsen die Umluft im Fahrgastraum. Die maximale Luftleistung beträgt je Modul 1.350 Kubikmeter pro Stunde. So soll ein kompletter Luftaustausch in zwei Minuten gewährleistet sein.

Elfriede Munsch/SP-X