SP-X/München. Carsharing ohne feste Stationen kennt man bislang eher aus der Großstadt. Sixt Share bringt das Modell nun testweise in den ländlichen Münchner Speckgürtel: Die Einwohner vor Gräfeling können im Rahmen einer dreimonatigen Testphase die Free-Floating-Fahrzeuge zum Einkaufen oder als Ergänzung zum ÖPNV nutzen. Gebucht und bezahlt werden die im Ort frei verteilten Autos per App, die Minutenpreise starten bei 9 Cent, alternativ sind Stunden- oder Tagespakete zu haben. Bei einem Erfolg des Pilotprojekts will Sixt Gräfeling auf Dauer in sein Geschäftsgebiet aufnehmen und zudem weitere Gemeinden für Carsharing gewinnen.

Holger Holzer/SP-X