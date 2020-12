SP-X/Malvern Link. Zu Preisen von umgerechnet rund 60.0000 Euro bietet der britische Sportwagenhersteller Morgan ein auf 33 Exemplare limitiertes Editionsmodell des Threewheelers namens P101 an. Die ab dem kommenden Jahr verfügbare Variante markiert zudem das Ende der Baureihe. Seit 2011 hat Morgan rund 2.500 Exemplare des offenen Leichtbausportlers produziert. Kommendes Jahr verliert der der 61 kW/83 PS starke V2-Motor von S&S seine Typenzulassung.

Zu den Besonderheiten des P101 gehören eine Lackierung wahlweise in Tiefschwarz oder Satinweiß-Silber. In der gewählten Wagenfarbe sind auch die Aero-Disc-Vorderräder lackiert, die anstelle der sonst üblichen Speichenräder montiert werden. Optional stehen zudem verschiedene „Art Packs“ zur Wahl, die für ein asymmetrisches Muster auf den Karosseriekörper sorgen. Eine weitere Besonderheit des Außendesigns sind in der Front angebrachte Zusatzscheinwerfer von Hella.

Zur Ausstattung des P101 gehören zudem eine honigfarben durchschimmernde Tonneau-Abdeckung für den Einpersonenbetrieb sowie ein unten abgeflachtes Lederlenkrad und schwarze Lederbezüge für die Sitze mit Doppelstichnähten.

Mario Hommen/SP-X