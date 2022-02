Fiat 500 doppelt spitze – Pkw-Bestseller

Sowohl bei den E-Autos als auch im Kleinstwagen-Gesamtranking setzt sich ein Fiat-Modell an die Spitze der deutschen Verkaufscharts. Auch in anderen Segmenten gab es Abwechslung.

SP-X/Flensburg. Der Fiat 500 ist der erste E-Auto-Bestseller des neuen Jahres. Mit 1.261 verkauften Einheiten positionierte sich der Kleinstwagen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an der Spitze des Rankings. Zählt man die rund 1.100 konventionell getriebenen Modelle hinzu, steht der Italiener auch im Kleinstwagen-Ranking des Monats an der Spitze, wo er den Vormonats-Primus VW Up ablöst.

Auch in anderen Segmenten gab es gegenüber dem letzten 2021er-Monat Führungswechsel. So verdrängt die Mercedes C-Klasse das Tesla Model 3 in der Mittelklasse, in der oberen Mittelklasse setzt sich der Audi A6 an die Spitze, die zuvor von der Mercedes E-Klasse gehalten wurde. In der Oberklasse löst die Mercedes S-Klasse den Porsche Taycan ab, bei den Großraum-Vans der VW Touran die Mercedes V-Klasse.

Insgesamt wurden im Januar 184.112 Pkw neu zugelassen. Gegenüber dem sehr schwachen Vorjahresmonat, der durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer geprägt war, entspricht das einem Plus von 8,5 Prozent.

Holger Holzer/SP-X