SP-X/Köln. Lexus hat sein Flaggschiff geliftet. Die Oberklasselimousine LS erhält ein neues Scheinwerfer-Design mit integriertem Tagfahrlicht und neue Design-Optionen. So lässt sich die Tür-Innenverkleidung mit einem neuartigen Stoff in einer japanischen 3D-Webtechnik beziehen, die sich auf dem Wasser spiegelndes Mondlicht nachempfinden soll. Passend dazu gibt es silbrige Applikationen am Türgriff und einen Effekt-Lack in einem Silberton. Angaben zum Antrieb macht die Toyota-Tochter noch nicht, in anderen Märkten stehen die beiden bisher in Deutschland angebotenen Varianten aber weiter zur Verfügung: ein 264 kW/359 PS starker Hybridantrieb und ein reiner V6-Benziner mit 307 kW/417 PS. Die Preise dürften weiterhin bei rund 94.000 Euro starten.

Holger Holzer/SP-X