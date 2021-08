Fast ein Apple-Car – Foxconn baut E-Autos

SP-X/Taipeh. Der iPhone-Auftragsfertiger Foxconn will 2022 ins E-Auto-Geschäft einsteigen. Das taiwanesische Unternehmen hat nun den Produktionsstart in Asien und den USA angekündigt. Demnach sollen in Thailand ab dem kommenden Jahr 150.000 bis 200.000 Elektro-Mobile für den südostasiatischen Markt gefertigt werden, in den USA soll ab 2023 ein günstiges Pkw-Modell im Auftrag des Start-ups Fisker gebaut werden. Einem Bericht von Nikkei zufolge sondiert das Unternehmen auch mögliche Produktions-Standorte in Europa.

Auch außerhalb der Branche bekannt geworden ist Foxconn durch die Fertigung von Apples iPhone. Zu den Kunden des 1974 gegründeten Unternehmens zählen aber auch zahlreiche weitere IT- und Elektronikkonzerne – von Amazon bis Samsung.

Holger Holzer/SP-X