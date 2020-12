Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 13:07 Uhr

Fällt 2020 aus – Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Auch wenn der Concorso d’Eleganza an der ehrwürdigen Villa d’Este am Comer See ob seiner Exklusivität nicht gerade eine Massenveranstaltung ist, passt er doch nicht in Corona-Zeiten.