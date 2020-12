Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 14:07 Uhr

Vor 100 Jahren wurde der heutige Automobilhersteller Mazda gegründet. Zur Feier gibt es nun gleich eine ganze Familie an Sondermodellen.

SP-X/Leverkusen. Mazda feiert seinen 100. Geburtstag mit einer Reihe von Sondermodellen. In der „Edition 100“ sind mit Ausnahme des neuen Elektro-Crossovers MX-30 ab sofort alle Baureihen der Marke zu haben, die Ausstattung ist modellspezifisch und umfasst neben Optik- auch Technik-Extras.

Der Roadster MX-5 wartet in der Spezialauflage unter anderem mit roten Nappaledersitzen, schwarzen Spiegelkappen und einem Assistenten-Paket auf. Die Preise für den Zweisitzer starten bei 32.850 Euro, den Kundenvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Extras beziffert der Hersteller mit 585 Euro. Bis zu 2.385 Euro lassen sich beim CX-5 Edition 100 sparen, der zu Preisen ab 32.850 Euro unter anderem Sitze in Leder-Alcantara-Optik, 19-Zoll-Felgen und Navigationssystem bietet. Beim ab 31.630 Euro teuren Mazda3-Sondermodell sind Ledersitze, 18-Zoll-Felgen und ein Bose-Soundsystem an Bord. Der Kundenvorteil beträgt hier 580 Euro.

Mazda wurde 1920 in Japan als Toyo Cork Kogyo gegründet und betätigte sich zunächst als Veredler von Kork, bevor in den 1930er-Jahren motorisierte Dreiräder und Lkw dazu kamen. Der erste Pkw wurde erst 1960 vorgestellt.

Holger Holzer/SP-X