Fast zwei Drittel von Europas Metropolen-Bewohnern wäre für ein Verkaufsverbot für Benziner und Diesel. In Deutschland kann sich aber höchstens eine knappe Mehrheit dafür begeistern.

SP-X/Brüssel. Eine Mehrheit unter Europas Stadtbewohnern will den Verkauf von Dieseln und Benzinern ab 2030 verbieten. Einer Umfrage im Auftrag der Umweltorganisation „Transport & Environment“ zufolge sprechen sich 63 Prozent dafür aus, künftig nur noch lokal emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. 29 Prozent sind dagegen, 8 Prozent haben keine Meinung.

Besonders hohe Zustimmung findet das Verbrenner-Verbot in Städten mit hoher Verkehrsbelastung wie Rom (73 Prozent Zustimmung), Barcelona (74 Prozent) und Mailand (73 Prozent). In den deutschen Metropolen Hamburg und Berlin sprechen sich 51 Prozent für einen Verkaufstopp von Benzinern und Dieseln ab 2030 aus. Insgesamt wurden 10.050 Personen aus 15 großen europäischen Städten in acht Ländern befragt.

Holger Holzer/SP-X