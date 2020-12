Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 16:07 Uhr

Das Coranavirus hat auch Auswirkungen auf altes und schönes Blech. Der traditionsreiche Schönheitswettbewerb am Comer See wird verschoben.

SP-X/München. Das Defilee automobiler Oldtimer-Kostbarkeiten vor historischer Kulisse im Park der Villa D´Este am Comer See wird verschoben. Das Organisationsteam des Concorso D`Eleganza plant die Veranstaltung statt vom 22. bis 24. Mai nun am 16. bis 18. Oktober durchzuführen. Eine Bestätigung oder Absage des Ausweichtermins erfolgt im Juni. Der Grund für die Verschiebung sind die immer umfangreicheren Maßnahmen zur Eindämmung des Coranavirus.

Der Concorso D`Eleganza Villa D`Este ist ein Schönheitswettbewerb, bei dem ausgewählte Besitzer ihre historischen Fahrzeuge einer Jury präsentieren dürfen. Das Event, das 1929 zum ersten Mal stattfand, zieht jährlich mehrere Tausend Besucher an. Neben Oldtimern werden auch Prototypen und Concept-Fahrzeuge gezeigt und prämiert.

