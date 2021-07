Ersatzauto für Flutopfer – Opel-Aktion

SP-X/Rüsselsheim. Opel stellt Flutopfern ein kostenloses Ersatzfahrzeug zur Verfügung. Menschen, deren Auto in Folge der Wetterkatastrophe nicht mehr fahrbereit ist, können sich ab sofort bei den Händlern der Marke für bis zu drei Wochen einen Wagen ausleihen. Voraussetzung ist eine Bestätigung von Feuerwehr, Hilfsdiensten, Polizei oder der Gemeinde, dass das eigene Fahrzeug aufgrund aktueller Hochwasserschäden nicht mehr fahrbereit ist. Betroffene können sich direkt an den nächsten Opel-Händler oder telefonisch an den Opel Info Service (02152 915 274; ab Montag, 19. Juli, 08-17 Uhr erreichbar) wenden.

Holger Holzer/SP-X