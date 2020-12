Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Irvine/USA. Genau zehn Jahre nach seinem Marktstart mutiert der einstige Elektropionier Karma Revero – damals hieß das Modell Fisker Karma – endgültig zum Vollblut-Stromer. Der Hersteller Karma Automotive hat angekündigt, seinem bislang als Plug-in-Hybrid angebotenen Revero eine E-Antriebsplattform unter die flache Sportwagenhülle zu schnallen.

Technische Daten des Antriebs werden nicht genannt, dafür aber eine Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h in rund vier Sekunden. Für den Marktstart im Frühjahr 2021 hat Karma zwei Batterieoptionen mit 75 oder 100 kWh angekündigt, die Reichweiten von 320 beziehungsweise 480 Kilometer erlauben. Außerdem ist eine Langstreckenversion mit 650 Kilometer Reichweite geplant. Als maximale Ladeleistung nenntdas Unternehmen 150 kW, was im Fall der kleinen Batterie ein Aufladen auf 80 Prozent in 30 Minuten ermöglicht.

Zunächst wird die GTE genannte Elektro-Antriebsvariante des Revero in den USA antreten. Für Herbst 2021 ist auch ein Start in Europa geplant. Preise werden noch nicht genannt, doch werden siesechsstellig ausfallen, denn bereits die Basisversion das Revero kostet umgerechnet mindestens 120.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X