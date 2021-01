Auf dem Neuwagenmarkt der Corona-Krise liefen einzig E-Mobile gut. Das sieht man auch an der Bestsellerliste aus dem Dezember.

SP-X/Uxbridge. Die Elektromobilität hat auch im Dezember den Einzug in Europas Pkw-Bestsellerliste geschafft. Nach Daten des Beratungsunternehmens Jato erreichte der VW ID.3 erneut Rang zwei in der 27er-EU. Mit 28.000 Neuzulassungen rangierte er lediglich rund 2.000 Einheiten hinter dem erneuten Branchenführer VW Golf. Rang drei ging an die elektrische Mittelklasselimousine Tesla Model 3 mit rund 24.500 Einheiten.

Komplettiert wurde die Top Ten von auch oder ausschließlich mit konventionellen Antrieben angebotenen Modellen Renault Clio, Peugeot 208, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Renault Captur, Fiat 500 und Peugeot 2008.

Holger Holzer/SP-X