Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Frankfurt. Die Nutzfahrzeugsparte von Fiat hat die Serienversion des 2019 angekündigten, rein elektrisch angetriebenen Transporters E-Ducato vorgestellt. Preise und ein konkretes Datum zur Markteinführung nennt Fiat vorläufig jedoch nicht. Aufgrund der Corona-Krise kündigen die Italiener den Verkaufsstart für die „nächsten Monate“ an.

Bei einigen technischen Daten wird Fiat Professional hingegen konkreter. Angetrieben wird der in allen Radständen und Karosserieversionen verfügbare E-Transporter von einem 90 kW/122 PS und 280 Newtonmeter starken Elektromotor. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 100 km/h begrenzt. Bei der Batterie stehen zwei Varianten mit 47 oder 79 kWh zur Wahl. Nach NEFZ-Messung erlauben sie Reichweiten von 220 beziehungsweise 360 Kilometer. Mit Gleichstrom können die Akkus mit 7, 11 oder 22 kW geladen werden, was Ladezeiten zwischen 2,5 und 8 Stunden bedingt. Eine Wechselstrombetankung mit 50 kW ermöglicht eine 80-%-Ladung in 1 bis 1,5 Stunden. Die Batterie soll das Ladevolumen nicht einschränken. Wie bei den konventionellen Ducato-Versionen sind hier also 10 bis 17 Kubikmeter Stauraum möglich. Die Nutzlast des E-Ducato wird mit bis zu 1.950 Kilogramm angegeben.

Mario Hommen/SP-X