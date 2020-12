Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 12:07 Uhr

Der Name Giugiaro steht nicht nur für Sportwagen-Ikonen der Vergangenheit, auch zur Sportwagen-Zukunft macht sich die Designer-Ikone Gedanken.

SP-X/Moncalierei/Italien. Die Designschmiede GFG Style, gegründet von Giorgetto und Fabrizio Giugiaro, hat ein neues Konzeptauto mit dem Namen Bandini Dora vorgestellt. Es handelt sich um einen 4,80 Meter langen Roadster, der vollständig auf ein Dach verzichtet. Das Fahrzeug zeichnet sich außerdem durch Leichtbau und E-Antrieb aus.

Angetrieben wird der Bandini Dora von jeweils einem E-Motor pro Achse. Der Allradantrieb stellt 400 kW/544 PS und 680 Newtonmeter Drehmoment bereit. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h gelingt in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 250 km/h begrenzt. Zwischen und hinter den Sitzen stapeln sich die Zellen der 90 kWh großen Batterie, die laut GFG Style bis 450 Kilometer Reichweite erlaubt.

Zu den optischen Besonderheiten gehören schmale Frontscheinwerfer, die bis weit in die Fronthaube reichen. Deren Linie findet in sogenannten Halo-Streben ihre Fortsetzung, die sich in einem weiten Bogen von den A-Säulen bis zu dem feststehenden Heckflügel erstrecken. Das Fahrzeug setzt auf einer Spaceframe-Alustruktur auf, die Karosserieteile sind aus Carbon.

Über Scherentüren gewährt der Bandini Dora Einlass in den schalterlosen Innenraum. Die beiden Insassen werden von einer optisch freischwebenden Mittelkonsole getrennt. Hinter dem nach oben offenem Lenkrad blickt der Fahrer auf eine digitale Cockpitanzeige. Sie wird von zwei kleinen Displays flankiert, die Bilder der virtuellen Rückspiegel zeigen.

Mario Hommen/SP-X