Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Weiterstadt. Zu Preisen ab 37.620 Euro ist der Skoda Octavia ab sofort in der Variante „iV“ mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar. Den Antrieb übernimmt bei Limousine und Kombi eine 150 kW/204 PS starke Kombination aus E-Motor und 1,4-Liter-Benziner, die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Als elektrische Reichweite gibt der Hersteller mehr als 60 Kilometer an. Zum Marktstart gibt es zunächst ausschließlich das Sondermodell „First Edition“ mit Navigationssystem. Das gleich teurer Serienmodell in „Style“-Ausstattung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Preislich ordnet sich der Plug-in-Hybrid deutlich oberhalb der reinen Diesel und Benziner ein. Teuerstes konventionelles Modell ist der 110 kW/150 PS starke TDI für knapp 31.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X