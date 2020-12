Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Wolfsburg. Für Kunden seiner elektrischen ID-Modelle bietet VW ab August den Ladeservice We Charge an. Er soll einen unkomplizierten Zugang zu europaweit 150.000 Ladepunkten ermöglichen und mit Hilfe von Kundenkarte sowie einer App Zahlvorgang und Ladesäulensuche vereinfachen.

Wer sich für das „We Charge“-Angebot entscheidet, kann zwischen den drei Grundtarifen Free, Go und Plus wählen. Free verzichtet auf eine Grundgebühr und empfiehlt sich für gelegentliche Nutzer öffentlicher Ladepunkte, die im Gegenzug einen höheren Tarif pro Kilowattstunde zahlen. Wer regelmäßig öffentlich lädt, sollte den Tarif Go wählen, der für eine Monatsgebühr von 7,49 Euro vergünstigte Strompreise bietet. Für Vielfahrer, die auch an Schnelladesäulen von Ionity laden wollen, ist der Tarif Plus zugeschnitten. Für 17,49 Euro im Monat können die Nutzer an Ionity-Säulen für 30 Cent pro Kilowattstunde laden.

Bei der Suche nach passenden Ladesäulen hilft App. Sie zeigt Ladepunkte in der Nähe beziehungsweise passende Ladepunkte im Rahmen einer Routenführung auch entsprechend einer individuellen Ladestrategie an.

Mario Hommen/SP-X