SP-X/Ingolstadt. Im Frühjahr 2021 erweitert Audi das Ausstattungsangebot für den TT und TTS um das Sondermodell „Bronze Selection“. Wie der Name andeutet, zeichnet sich die Variante durch bronzefarbene Akzente im Innenraum, Ziernähte in Kupfer und in einem Bronzeton gehaltene 20-Zoll-Räder aus. Zudem bietet die kommende Version Schwarzakzente und eine erweiterte Ausstattung, die LED-Leuchten rundum, ein Soundsystem von B&O, Sportsitze und ein spezielles Lederpaket umfasst. Außerdem erhalten die schwächer motorisierten TT-Varianten zwei große Chromendrohre für die Auspuffanlage. Der Aufpreis für die Ausstattung liegt bei den normalen TT um 6.200 Euro, rund 4.200 Euro sind es im Fall des starken TTS.

Mario Hommen/SP-X