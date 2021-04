Automatisierte Fahrkünste von Autos werden in nächster Zeit weiter zunehmen. Zwei Modelle von Toyota dürfen jetzt in Japan Überholvorgänge selbstständig durchführen.

SP-X/Tokio. In Japan hat Toyota für die auch in Deutschland verfügbaren Modelle Lexus LS 500h und Mirai ein neues Fahrassistenzpaket namens Advanced Drive eingeführt, welches automatisierte Fahrfunktionen auf höherem Niveau ermöglicht. Speziell bei Fahrten auf der Autobahn kann die Technik mehr Aufgaben als bisher üblich übernehmen, was den Fahrer weiter entlasten und insgesamt für mehr Sicherheit sorgen soll.

Hat der Fahrer in der Navigation einen Zielort eingeben, reguliert das Advanced-Drive-System anschließend den Abstand zu anderen Fahrzeugen, nimmt in Verkehrsbereichen wie etwa auf einer Autobahn Spurwechsel vor und überholt andere Fahrzeuge. Die Assistenztechnik nutzt dafür Millimeterwellen-Radar, eine Stereokamera, eine Teleskopkamera, LiDAR (Abkürzung für Light Detection And Ranging) und hochpräzise Karten.

Advanced Drive übernimmt damit mehr Aufgaben als die derzeit bei Toyota verfügbaren Assistenzsysteme, der Fahrer wird allerdings weiterhin nicht aus der Verantwortung entlassen. Will das System einen Lkw überholen und anschließend von der Autobahn abfahren, muss dies vom Fahrer bestätigt werden. Erkennt ein Kamerasystem, dass er müde wird oder abgelenkt ist, folgt eine mehrstufige Warnung mit Alarmton, vibrierendem Sicherheitsgurt und blinkendem Head-up-Display. Routineaufgaben, zum Beispiel eine Spurwechsel-Freigabe, sollen dem Fahrer zudem grundsätzlich verdeutlichen, dass ihm weiterhin die Kontrolle und Verantwortung für das Fahrzeug obliegen. Damit erfüllt das Advanced-Drive-System die Anforderungen der Autonomiestufe 2.

Mario Hommen/SP-X