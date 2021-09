Ein normaler SUV aus China – WEY Coffee 01

P-X/München. Der chinesische Hersteller WEY, Tochter von Great Wall, 1984 gegründet und Chinas größter SUV-Hersteller, wird in der ersten Hälfte 2022 seine Modelle bei uns ausliefern. Great Wall, einst der erste private Autohersteller Chinas, hat große Ziele. Ab 2025 sollen pro Jahr global vier Millionen Fahrzeuge abgesetzt werden, 80 Prozent davon rein batterieelektrische Modelle, Brennstoffzellen-Autos oder Plug-In-Hybride. Great Wall-CEO Jack Wei lässt auf der IAA Mobility keinen Zweifel an der Mission: „Die einzige Möglichkeit unsere Konkurrenten zu übertreffen, besteht darin, unsere Vorteile auf dem Gebiet der Batterietechnologie und der künstlichen Intelligenz in den nächsten drei bis fünf Jahren schnell zu vergrößern.“

Als erstes schickt Great Wall nun die Elektromarke Ora und den Nobelableger WEY nach Europa. Der erste WEY-Shop entsteht gerade in München, es folgen neun weitere City-Stores, zehn Pop-Up-Läden und 60 Service-Stationen. Eine erste europäische Fertigungsstätte ist im Bau.

Rechtzeitig zur IAA wurde das neue WEY-Flaggschiff Coffee 01 fertig. Ein stattlicher SUV mit breitem Chromlächeln und coupéhaft nach hinten abfallender Karosserielinie. 4,87 Meter ist der Coffee 01 lang, der üppige Radstand von 2,91 Meter bietet fünf Personen im Innenraum reichlich Luft zum Atmen. Den Europa-Auftakt macht ein Plug-In-Hybrid mit einer Systemleistung von 350 kW/476 PS. Die rein elektrische Reichweite der 40 kWh großen Batterie gibt WEY mit bis zu 150 Kilometern nach WLTP an.

Zwei E-Motoren, an jeder Achse einer, machen den China-SUV zum flotten Allradler mit durchaus beachtlichen Fahrwerten. Der Sprint auf 100 km/h soll dem 2,2 Tonnen schweren Newcomer in fünf Sekunden gelingen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 235 km/h angegeben. Innen will WEY mit einem 9,2 Zoll-Display, sowie einem 7,5 Zoll großen Head-Up-Display punkten, das augmented Reality beherrscht. Zudem steht auf der Visitenkarte des Coffee 01 eine komplette Wohlfühlen-Ausstattung mit schwebender Mittelkonsole, klugen Fahr-Assistenten, vier Kameras für 360 Grad Rundumsicht und einem Multimedia-Paket inklusive Wifi-Hotspot und over the Air Updates. Bestellbar ist der Coffee 01 ab November per App. Auf dem Preisschild werden dann recht selbstbewusste 50.000 Euro stehen. Etwas später folgt der Coffee 02, ein SUV im Tiguan-Format, für rund 30.000 Euro.

Tomas Hirschberger/SP-X