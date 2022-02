Ein Luxus-Wohnmobil als Hotelzimmer – Carthago-Studio Chic e-line

Warum nicht mal im luxuriösen Reisemobil mit Hotel-Komfort übernachten? Premium-Hersteller Carthago macht es in einer Kooperation mit einer Hotelgruppe in München jetzt möglich.

SP-X/München. Vier-Sterne-Hotel-Komfort im Reisemobil – eine Kooperation der oberschwäbischen Premiummarke Carthago mit dem Ameron-Hotel Motorworld in München macht dies nun erlebbar. Eine Übernachtung im luxuriös ausgestatteten „Carthago-Studio“ kann zu Preisen ab 140 Euro pro Nacht gebucht werden.

Das schwarz folierte und daher schon von außen edel wirkende Fahrzeug hat seinen festen Stellplatz 15 Meter vom Eingang des Hotels entfernt. Das 9 Meter lange, vollintegrierte Modell Chic e-line I64 XL auf Mercedes-Sprinter-Basis ist eines der Topmodelle aus dem Carthago-Portfolio. Es wird ab 167.000 Euro angeboten, knackt in der Hotel-Variante aber wohl locker die 200.000-Euro-Marke.

Auf knapp 20 Quadratmetern bietet das Wohnmobil-Studio den Hotelgästen eine großzügige Rundsitzgruppe mit langem ausziehbarem Seitensofa im vorderen Bereich und ein französisches Doppelbett im Heck. Eine ausziehbare Fernsehwand dient zudem als optische Trennung zwischen Wohnraum und Schlafzimmer. Das Badezimmer mit separatem Toilettenraum verfügt über einen offenen Waschbereich und eine Dusche. Interieur und Raumkonzept wurden an die Hotel-Einrichtung angepasst. In Kürze soll noch eine private Terrasse und eine Outdoor-Lounge dazukommen.

Wohnmobilgäste müssen sich um keinerlei Ver- und Entsorgungsangelegenheiten kümmern. Strom, Heizung und Wasserversorgung sind über feste Bodenanschlüsse garantiert, und das Entleeren der Tanks sowie der Cassetten-Toilette übernimmt das entsprechend geschulte Hotelpersonal. Außerdem können die Übernachtungsgäste auch sämtliche Annehmlichkeiten des Hotels nutzen – vom Frühstücksbüffet im Restaurant bis zum Spa mit Fitnessraum und Sauna.

Carthago-Geschäftsführer Bernd Wuschack hofft mit dem außergewöhnlichen Projekt, Interessierten ein besonderes Erlebnis und einen neuen Zugang zu dieser Urlaubsform zu ermöglichen. Weitere „Hotel-Wohnmobile“ an anderen Motorworld-Standorten in Deutschland seien denkbar.

Die Motorworld-Group hat im vergangenen Jahr ihre automobile Erlebniswelt in München-Freimann als vierten Standort in Deutschland in Betrieb genommen. Angesiedelt auf dem Areal des ehemaligen Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn entstand in der unter Denkmalschutz stehenden Lokhalle, in der einst Lokomotiven repariert wurden, eine Mischung aus Museum, Liebhaber- und Oldie-Treffpunkt sowie ein umfassendes Spektrum an automobilen Dienstleistern, Spezialwerkstätten und Repräsentanzen von über 25 Sportwagen- und Luxusmarken von Bugatti und McLaren bis Ferrari, Lotus, Morgan und Donkervoort. Ein Gebäude mit gigantischen Ausmaßen, 185 Meter lang, 90 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch. Auf 75.000 Quadratmeter finden Autofans hier alles, was ihr Herz begehrt.

Michael Lennartz/SP-X