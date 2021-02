SP-X/Flensburg. Der Peugeot 3008 hat im Januar die deutsche Dominanz in der Pkw-Bestsellerliste gebrochen. Der kurz vor dem Lifting stehende Crossover profitiert dabei davon, dass ihn das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in die Klasse der Mini-Vans einsortiert – ein Segment, das deutlich weniger stark besetzt ist als die SUV-Klasse, wo der Franzose ebenfalls Platz finden würde. So reichten 521 Neuzulassungen für einen Spitzenrang.

In den anderen Pkw-Segmenten platzierten sich Modelle deutscher Marken auf Rang eins. Bei den SUV etwa der VW T-Roc mit 2.981 Neuzulassungen, bei den Geländewagen der VW Tiguan mit 4.784 Einheiten. Außerdem landeten einen Klassensieg: VW Up (2.615 Neuzulassungen) bei den Kleinstwagen, Opel Corsa (3.345) bei den Kleinwagen, VW Golf (6.404) bei den Kompakten, VW Passat (5.353) in der Mittelklasse, Audi A6 (2.039) in der oberen Mittelklasse, Mercedes S-Klasse (542) in der Oberklasse, Porsche 911 (540) bei den Sportwagen, VW Touran (1.325) bei den Großraum-Vans und der VW Transporter (2.057) bei den Nutzfahrzeug-Ableitungen. Dazu kam der Fiat Ducato mit 1.638 Neuzulassungen als beliebtestes Wohnmobil-Basisfahrzeug.

Holger Holzer/SP-X