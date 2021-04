SP-X/Köln. Für den im Frühjahr 2020 vorgestellten und ab September verfügbaren Yaris Cross hat Toyota nun den Vorverkauf für zwei hochwertig ausgestattete Versionen gestartet. Zum Preis von rund 31.000 Euro bieten die Japaner den Yaris Cross in der Version Adventure mit 85 kW/116 PS starkem Hybridantrieb an, der als Besonderheiten Teilledersitze, Sitzheizungen vorne sowie ein Infotainmentsystem mit Cloud-Navigation und Smartphone-Integration bietet. Alternativ ist der 34.400 Euro teure Yaris Cross Hybrid in einer „Premiere Edition“ bestellbar, bei der zusätzlich zum Infotainmentsystem noch Ledersitze, Head-up-Display und Allradantrieb an Bord sind. In beiden Versionen gibt es bei Online-Reservierung noch als Frühbucher-Zugabe ein JBL-Soundsystem. Preise der vermutlich deutlich über 20.000 Euro teuren Basisversion nennt Toyota noch nicht.

Mario Hommen/SP-X