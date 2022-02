Ein „Billigauto“ an der Spitze – Europa-Bestseller

SP-X/Uxbridge. Der Dacia Sandero war im Januar Europas gefragtester Neuwagen. Die Marktbeobachter von Jato registrierten in der 26er-EU 17.558 Neuzulassungen, was einem Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auf den Plätzen folgen Peugeot 208 und 2008 mit 16.190 beziehungsweise 14.563 Neuzulassungen. Der VW Golf liegt mit 14.483 Einheiten auf Rang vier.

Bei den E-Mobilen übernimmt der Kia Niro mit 4.049 Einheiten und einem Plus von 27 Prozent die Führung. Renaults Zoe liegt mit 3.338 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz vor dem Fiat 500e mit 3.276 Einheiten. Die Verkaufsliste der Plug-in-Hybride führt der 3.598-mal neu zugelassene Peugeot 3008 vor Volvo XC40 mit 3.293 Einheiten und BMW 3er mit 2.870 Einheiten.

Holger Holzer/SP-X