Edles zum Geburtstag – Mercedes-AMG G 63 Edition 55

SP-X/Affalterbach. Zum 55. Geburtstag von Haustuner AMG legt Mercedes ein Sondermodell der G-Klasse auf. Der G 63 AMG ist in der „Edition 55“ wahlweise in Schwarz oder Weiß mit jeweils abgestimmtem Interieur bestellbar. Zu den Erkennungszeichen zählen ein foliertes AMG-Wappen auf den Flanken, 21-Zoll-Schmiederäder in Mattgrau und mit glanzgedrehtem Felgenhorn sowie ein verchromter Tankdeckel mit AMG-Schriftzug. Zum Lieferumfang zählt darüber hinaus ein Indoor-Car-Cover aus atmungsaktivem Kunststoff. Den Antrieb des Geländewagens erledigt der bekannte 4,0-Liter-V8 mit 430 kW/585 PS. Der Preisaufschlag gegenüber dem Standardmodell beträgt 17.850 Euro, womit die Edition für knapp 199.000 Euro zu haben ist.

Die Geburtstags-Edition der G-Klasse wird lediglich bis Ende Oktober verkauft. Neben dem Geländewagen will AMG auch weitere Modelle im Laufe des Jahres in Sonderauflage anbieten.

Holger Holzer/SP-X