Die Opferzahlen steigen – Verkehrstote im Februar

SP-X/Wiesbaden. Im Februar kamen nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts 151 Menschen auf deutschen Straßen um Leben, 25 mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verletzten stieg um 4.400 Personen auf 20.600, ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Februar 2021. Den Statistiker zufolge war das Unfallgeschehen vor einem Jahr durch die damals geltenden Corona-Lockdown-Maßnahmen stärker geprägt als in diesem Februar. So waren im Februar 2021 so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie in einem Monat seit der deutschen Vereinigung.

Elfriede Munsch/SP-X