Dass die Niederlande eine Nation der Fahrradfahrer sind, überrascht nicht wirklich. Eher schon, wer sonst noch in der Welt gerne in die Pedale tritt.

SP-X/Köln. Fahrradfahren ist in. Besonders in der Corona-Pandemie hat die Lust aufs Velo stark zugenommen. In Deutschland greifen nach einer Statista-Umfrage 36 Prozent der Befragten mindestens zwei bis fünfmal die Woche zum Fahrrad. Damit liegen die Deutschen mit Indien auf Platz 3. Spitzenreiter sind die Niederlande. Hier steigen 58 Prozent regelmäßig aufs Rad. Auf Rang 2 kommt Polen (37 Prozent). Schlusslicht der Statista-Grafik ist Frankreich. Nur 18 Prozent der Befragten gaben an regelmäßig Fahrrad zu fahren.

Elfriede Munsch/SP-X