Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 08:07 Uhr

SP-X/Berlin. Deutsche Autofahrer bevorzugen eine Kombination aus manuellen und digitalen Bedienelementen. Eine Umfrage der Online-Plattform mobile.de ergab, dass fast 60 Prozent der Befragten, eine ganz oder wenigstens überwiegend haptische Bedienung der Steuerelemente bevorzugen. So befürchten 40 Prozent der Umfrageteilnehmer etwa eine hohe Fehleranfälligkeit bei Nichterkennung des Sprachbefehls, jeder Sechste (16,9 Prozent) hat kein Vertrauen in die Funktionalität von Sprachsteuerungen. Autofahrer möchten am liebsten die Fensterheber (52,3 %), Klimaeinstellung (44,6 %) sowie Lautstärke (43,4 %) über Bedientasten- und regler steuern.

Elfriede Munsch/SP-X