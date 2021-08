Die Kurve zeigt nach oben – Grafik: Treibstoffpreise

Das Tanken ist zurzeit so teuer wie lange nicht mehr. Das hat verschiedene Gründe.

SP-X/Köln. Im Vergleich zum Juli 2020 hat sich der Benzinpreis in Deutschland um 25 Cent auf einen Durchschnittspreis von 1,55 Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum stieg der Preis für Dieselkraftstoff um 29 Cent. Er kostete im Juli 2021 im Schnitt 1,38 Euro. Das geht aus einer Statista-Grafik auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes, des Mineralölwirtschaftsverbands, des Energie Informationsdienstes und des ADAC hervor. Nach Angaben des Automobilclubs haben die Preise aktuell ein Sieben-Jahreshoch erreicht.

Seit Anfang des Jahres haben sich die Treibstoffpreise in Deutschland um knapp 20 Cent verteuert. Die Gründe dafür liegen unter anderem an gestiegenen Rohölpreisen sowie an erhöhten CO2-Abgaben und der Rückkehr zu der 19-Prozent-Besteuerung.

Elfriede Munsch/SP-X