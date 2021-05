SP-X/Köln. Die Boxer-RT ist ein wesentlicher Teil von BMWs Markenkern. Schon 1979 fand das Typen-Kürzel in Form der R 100 RT ins Modellprogramm; entwickelt wurde die RT aus der sportlicher ausgelegten R 100 RS. Seither steht die Boxer-RT für überlegene Touring-Eigenschaften. Genannt seien die Aspekte Fahr- und Sitzkomfort, Fahrsicherheit, Platz für Fahrer, Sozia und Gepäck, dazu aber auch Fahrdynamik, Reichweite, Zuladung, leichte Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit. Die wesentlichen Modifikationen der R 1250 RT für 2021 – Stichworte LED-Licht mit dynamischem Kurvenlicht aus einem drehbaren Scheinwerfer und das radarbasierte Geschwindigkeitsregelsystem ACC inklusive neuem TFT-Display – machen den eleganten Fulldresser zum Innovationsträger.

Zum Boxer-Triebwerk (136 PS, 143 Nm, 4,75 l/100 km) ist nicht viel zu sagen: Dank der variablen Ventilsteuerung, Shift Cam genannt, rangiert der Motor ganz vorne unter den Triebwerken, die jemals im Boxring angetreten sind. Bärige Kraft in allen Lebenslagen, hohe Drehfreude, vorbildliche Sparsamkeit, gewaltige Reichweite – da ist auf absehbare Zeit kein Raum für Verbesserungen. Nicht anders das Fahrwerk: Das semiaktive Dynamic ESA – nicht Serie, sondern Option – wurde auf den neuesten Stand gehievt und umfasst nun auch einen vollautomatischen Beladungsausgleich. Es liefert echte Bestwerte in punkto Federungskomfort und Fahrdynamik. Sechsachsen-Sensoren stellen die Datenversorgung sicher, so dass Kurven-ABS, Traktionskontrolle und Dynamic ESA auf perfekt zusammenarbeiten.

Nochmals besser als die ihr motorisch überlegene K 1600 GT mit Sechszylindermotor schneidet die stets dezenter auftretende R 1250 RT beim Fahrkomfort ab: Ihr Wind- und Wetterschutz rangiert auf Goldwing-Niveau, das Ansprechverhalten der Telelever-/Paralever-Federelemente ist schlicht perfekt. Dabei glänzt die ohne Sonderausstattungen 279 Kilogramm wiegende RT mit einer Fahrdynamik auf GS-Niveau: Auf kurvenreichen Strecken unauffälliger schneller fahren als mit einer R 1250 RT ist nicht möglich. Wie die BMW-Entwickler es geschafft haben, vom Stand zum Rollen gefühlte zwei Zentner wegzukriegen, grenzt an ein konstruktives Wunder. Abgerundet wird das Komfort-Kapitel durch Sitzposition, gut gewählte Sitzhöhen – extrem niedrige 76 Zentimeter sind genauso möglich wie respektable 85 – und reichliche Platz, auch in den sehr funktionalen Gepäckkoffern. Beim Windschutz sind deutliche Unterschiede zwischen der weiß lackierten Basis und der schicken Elegance-Version einerseits und der Sport-Version andererseits zu notieren: Wegen des deutlich verkürzten Windschildes kriegt der Fahrer auf der stets blau lackierten „Sport“ doch allerlei Wind ab; der hohe Windschild ist optional bestellbar. Im Fahrverhalten gibt es keine Unterschiede.

Einen neuen Standard auch im markenübergreifenden Vergleich setzt die LED-Lichtkanone der neuen RT: Die sieben LED fürs Abblendlicht und die vier Fernlicht-LED sorgen in Zusammenarbeit mit dem zentralen (optionalen) Schwenk-Scheinwerfer für die breiteste Lichtfront nicht nur aller bayerischen Strahler. Das Licht des „Schwenkers“ leuchtet in die Kurve hinein, selbst ein Höhenausgleich beim Fernlicht ist enthalten. Diesbezüglich kann alleine die neue GS mithalten; auch für sie ist der Schwenkscheinwerfer im Programm.

Das neue TFT-Display im RT-Cockpit beeindruckt durch Größe – 10,25 Zoll! – und Leistungsfähigkeit gleichermaßen. Kartennavigation auf Smartphone-Basis und Connectivity 2.0 sind integriert. Ablesbarkeit (HD-Auflösung, Entspiegelung, Anti-Fingerprint-Schicht), Menüführung und Bedienkonzept sind nach einiger Eingewöhnung ausgezeichnet. Möglich sind Full- oder Split-Screen, wobei die fürs Fahren unerlässlichen Anzeigen stets einwandfrei sichtbar sind. Die Bedienung erfolgt über den gewohnten Drehstellring links am Lenker. Vier neue Favoritentasten ergänzen die schnelle Bedienung. Zwei integrierte Antennen sorgen für Bluetooth- bzw. Datenaustausch mittels WLAN und Bluetooth.

Die dieses Jahr von BMW erstmals und vorerst alleine in der RT angebotene dynamische Geschwindigkeitsregelung ACC bietet sich primär für tempobeschränkte Langstreckenfahrten an. Die Radarsensorik unter dem Zentralscheinwerfer scannt auf 120 Metern Distanz alles, was sich bewegt. Der Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen kann in drei Stufen eingestellt werden, Bandbreite 30 bis 160 km/h, wahlweise „komfortabel“ oder „dynamisch“. Das Integral-Bremssystem ist ins System integriert. Die Temporegelung weist eine Kurven-Komponente auf, wobei Beschleunigung und Verzögerung schräglagenabhängig erfolgen. Der Fahrer kann das ACC jederzeit durch Gasgeben überstimmen – oder deaktivieren. Tolle Technik, aber sicher gewöhnungsbedürftig.

BMW R 1250 RT – Technische Daten:

Motor: Luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Boxermotor, DOHC, 1254 ccm Hubraum, 100 kW/136 PS bei 7.750 U/min., 143 Nm bei 6.250 U/min; Einspritzung, 6 Gänge, Kardan.

Fahrwerk: Stahlrahmen mit angeschraubtem Heckrahmen, Motor mittragend; vorne BMW Telelever mit Zentralfederbein, 12 cm Federweg; hinten Aluminiumguss-Einarmschwinge (BMW Paralever), WAD-Zentralfederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar, 13,6 cm Federweg; Leichtmetallgussfelgen; Reifen 120/70 R 17 (vorne) und 180/55 R 17 (hinten). 32 cm Doppelscheibenbremse vorne, 27,6 cm Einscheibenbremse hinten.

Assistenzsysteme: vollintegrales Kurven- ABS, schräglagenoptimierte Traktionskontrolle, Tempomat DDC, drei Fahrmodi (Eco, Rain, Road), automat. Blinkerrückstellung; dazu a.W. Schaltassistent, semiaktives Fahrwerkssystem Dynamic-ESA, Fahrmodi Pro mit Motorschleppmoment-Regelung, Temporegelung ACC, Keyless Ride, Hill Start Control Pro, SOS-Notruf u.v.a.).

Maße und Gewichte: Radstand 1,485 m, Sitzhöhe 80,5/82,5 cm, Gewicht fahrfertig 279 kg; Tankinhalt 25 l.

Fahrleistungen: 0-100 km/h ca. 3,7 s, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h.

Normverbrauch 4,75 l/100 km, Testverbrauch 4,6 – 5,2 l/100 km.

Preis: ab 19.350 Euro

Ulf Böhringer/SP-X