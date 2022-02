Die elektrische Million knapp verpasst – Alternative Antriebe in der EU

SP-X/Brüssel. Knapp jeder zehnte Neuwagen in Europa war 2021 ein reines E-Auto. Zählt man die Plug-in-Hybride hinzu, kommen die elektrifizierten Pkw auf einen Marktanteil von 18 Prozent, wie der Herstellerverband ACEA mitteilt. 2020 hatte der E-Anteil bei 10,5 Prozent gelegen.

Insgesamt wurden in der EU im vergangenen Jahr 878.432 neue E-Autos zugelassen, 63 Prozent mehr als im Vorjahr. Inklusive Vereinigtem Königreich und den EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein) lag die Zahl der neuen Batteriemobile bei rund 1,22 Millionen Einheiten. Größter Einzelmarkt war Deutschland mit 356.425 E-Neuwagen vor dem Vereinigten Königreich (190.727 Einheiten) und Frankreich (162.167 Einheiten). Die stärksten Zuwächse gab es mit 220 Prozent in Griechenland (2.176 Neuzulassungen).

Die Zahl der neuen Plug-in-Hybride hat in der EU gegenüber dem Vorjahr um 71 Prozent auf 867.092 Einheiten zugelegt, inklusive der übrigen westeuropäischen Staaten rollten 1,05 Millionen neuen Steckdosen-Hybride auf die Straße. Wie bei den reinen Stromern war Deutschland mit 325.449 Einheiten der größte Einzelmarkt, Frankreich landetet mit 141.001 Fahrzeugen vor dem Vereinigten Königreich mit 115.554 Fahrzeugen.

Deutliche Rückgänge gab es bei Neuwagen mit Verbrennungsmotor. Die Neuzulassungen von Benzinern sanken um knapp 18 Prozent auf 3,89 Millionen in der EU, in Gesamteuropa wurden 4,76 Millionen Einheiten zugelassen. Noch stärker traf es den Diesel, der ein Minus von 32 Prozent auf 1,9 Millionen Neuwagen verbuchte (Europa: 2,08 Millionen). Einzig in Bulgarien gab es ein leichtes Plus von 15 Prozent auf knapp 3.000 Fahrzeuge. Der Marktanteil in der EU lag nur noch bei 19,6 Prozent.

