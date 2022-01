Die Dächer der Hauptstadt – DS 3 Crossback Toit de Paris

SP-X/Rüsselsheim. Als Sondermodell „Toits de Paris“ ist ab sofort der Mini-Crossover DS 3 Crossback bestellbar. Spezielle Design-Extras am Kühlergrill, im Innenraum und in Form von Karosserie-Plaketten sollen an die namensgebenden Dächer von Paris erinnern. Zur Ausstattung zählen darüber hinaus Zweifarb-Lackierung, Klimaautomatik und Einparkhilfe hinten, für den Antrieb stehen zwei Diesel und ein Benziner im Leistungsband von 81 kW/110 PS bis 96 kW/130 PS sowie ein 100 kW/136 PS starker E-Motor zur Wahl. Preise nennt der Hersteller nicht.

Das Sondermodell des kleinsten DS-Modells ist die neueste Edition der Marke, die direkt auf Paris Bezug nimmt. Bereits erhältlich sind unter anderem der DS 7 Crossback Louvre und der DS 3 Crossback Faubourg.

Holger Holzer/SP-X