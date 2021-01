Motorboote müssen nicht unglaublich teuer sein. Viele sind es aber. Eine Übersicht der aktuell besten Modelle in allen Preis- und Leistungsklassen.

SP-X/Düsseldorf. Mehr als 200 neue Motorboot-Modelle kommen jedes Jahr auf den Markt. Fünf davon sind nun von einer Expertenjury als die jeweils besten ihrer Klasse ausgezeichnet worden. Die Spannweite beim „European Powerboat of the Year“-Award 2021 reicht vom schnellen Freizeitboot bis zur 20-Meter-Luxusyacht.

Saxdor 200 Sport (Motorboote bis 8 Meter):

Die 5,94 Meter lange und für vier Personen geeignete Saxdor punktet bei den Experten durch ihr gutes Preis-Leistungsverhältnis und ihre perfekten Fahreigenschaften. „In Kombination mit leistungsstarken Außenbordern wird die Saxdor 200 Sport zum reinrassigen Sportboot“, urteilte die Jury. Zu Wahl stehen Triebwerke mit bis zu 125 kW/175 PS. Der Einstiegspreis liegt bei 26.350 Euro.

Beneteau Flyer 9 (Motorboote bis 19 Meter):

Boote der Zehn-Meter-Klasse müssen vor allem praktische Lösungen, eine gute Verarbeitung und ein sicheres Handling auf allen Gewässern vorweisen. All das sieht die Jury bei dem 8,27 Meter langen Boot erfüllt. Sie biete sehr viel Platz für die ganze Familie, verfüge über eine herunterklappbare Bordwand und kombiniere sichere Fahreigenschaften mit einem hohen Maß an Komfort. Mindestens 65.600 Euro werden für die Anschaffung fällig.

Fjord 41 XL (Motorboote bis 14 Meter):

Mit seinen 500 kW/680 PS starken Z-Antrieben ist der 12,70 Meter lange Zwölfsitzer deutlich agiler als sein Vorgänger unterwegs. Verfügbar in neun verschiedenen Deckslayouts ist die Fjord in weiten Teilen nach den Wünschen des Eigners zu individualisieren. In dem Urteil der Jury spielten außerdem die erstklassige Verarbeitung sowie herausragende Fahreigenschaften eine Rolle. Preise (wohl im mittleren sechsstelligen Bereich) gibt es auf Anfrage.

Absolute Navetta 64 (Motoryachten bis 20 Meter):

Die knapp 20 Meter lange Yacht bietet viel Platz sowohl im Inneren als auch an Deck. Große Fensterfronten sowie die innovative Umsetzung der Heckkabine mit direktem Zugang zur Badeplattform vermitteln laut Jury-Urteil „ein einzigartiges Lebensgefühl auf dem Wasser“. Preise – wohl im unteren einstelligen Millionenbereich – nennt der Hersteller auf Anfrage.

Turbocraft Silverfin (Verdrängerklasse):

In der längenunabhängigen Verdrängerklasse geht der Motorboot-Oscar an die Turbocraft Silverfin. Das Design greift der Jury zufolge gezielt Stilelemente klassischer Motoryachten auf und übersetzt sie in die heutige Zeit. Gute Seegängigkeit und eine für diese Bootsklasse hohe Reichweite bei gleichzeitig hohen Marschgeschwindigkeiten lassen sie den Experten zufolge das Prädikat „Passagemaker“ verdienen. Auch hier gibt es die Preise – im mittleren sechsstelligen Bereich – nur auf Anfrage.

Neben den üblichen Qualitätsmerkmalen eines Bootes, wie beispielsweise der Verarbeitung oder den Fahreigenschaften, richtet die Jury aus den Chefredakteuren der wichtigsten europäischen Motorboot-Magazine nach eigenen Angaben ein besonderes Augenmerk auf die Raumaufteilung, die Sicherheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kandidaten. Auch die Umsetzung innovativer Ideen und Konzepte kann zum Sieg in einer der fünf Award-Kategorien führen.

Holger Holzer/SP-X