SP-X/Berlin. SUVs und Geländewagen sind in den vergangenen Jahren eher leichter als schwerer geworden. Lag die technisch zulässige Gesamtmasse der neu zugelassenen Pkw in diesen Segmenten im Jahr 2015 bei noch bei durchschnittlich 2.224,5 Kilogramm, betrug sie 2019 nur noch 2.215 Kilogramm, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Parlaments hervorgeht. Die Gesamtmasse aller neu zugelassenen Pkw ist im gleichen Zeitraum von 1.981 auf 2.037 Kilogramm gestiegen. Der Gewichtsbilanz der Crossover dürfte dabei geholfen haben, dass in den vergangenen Jahren der Marktanteil kleinerer und damit leichterer Modelle gestiegen ist.

Holger Holzer/SP-X