Deutschland in Europa vorne – E-Auto-Produktion

Die ID-Modelle von VW machen Deutschland mittlerweile zum wichtigsten Standort für die E-Autoproduktion in Europa. Aber auch drei weitere Länder haben eine starke Fertigung.

SP-X/Paris. Fast jedes dritte in Europa gebaute E-Auto kommt aus Deutschland. Insgesamt wurden hierzulande in den ersten neun Monaten des Jahres 154.818 rein batteriebetriebene Pkw gebaut, wie die Beratungsagentur Inovev errechnet hat. Das entspricht einem Anteil von 30 Prozent an der gesamten europäischen Produktion. Nummer zwei ist mit einem Anteil von 15 Prozent Frankreich vor der Slowakei mit 12 Prozent und Tschechien mit 11 Prozent. Meistgebautes Fahrzeug war mit 51.841 Einheiten der VW ID.3 vor dem Renault Zoe (46.672 Einheiten) und dem VW ID.4 (37.400 Einheiten).

Holger Holzer/SP-X