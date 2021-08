Deutschland hat noch Potenzial – E-Bike-Boom

SP-X/München. Rund 17 Prozent der Deutschen besitzen ein E-Bike. Im Vergleich mit den Nachbarländern ist das vergleichsweise wenig, wie die Beratungsagentur Deloitte in einer Umfrage festgestellt hat. Spitzenreiter bei der Pedelec-Verbreitung sind die Niederlande mit 30 Prozent, in der Schweiz sind es 21 Prozent, in Österreich 18 Prozent. Die Quoten dürften künftig aber steigen, da der E-Bike-Anteil an den insgesamt verkauften Fahrrädern hoch sind: in Deutschland beträgt er 41 Prozent, in den Niederlanden 50 Prozent. Die aktuellen Lieferschwierigkeiten im Zuge der Pandemie könnten das Tempo aber verlangsamen.

Genutzt werden die elektrisch unterstützten Fahrräder in Deutschland vor allem für die Erholung, 33 Prozent der Besitzer nannten Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten als wichtigste Kaufgründe. In Österreich liegt der Sport mit 41 Prozent vorn, in den Niederlanden spielt für rund ein Drittel auch der Arbeitsweg eine wichtige Rolle bei der Nutzung.

Holger Holzer/SP-X