06.03.2020

SP-X/Köln. Die Zahl der Kfz-Anhänger in Deutschland wächst weiter. Zum 1. Januar 2020 waren hierzulande 7,652 Millionen Exemplare beim Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet – fast 200.000 mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2005 ist der Bestand um mehr als 2 Millionen gewachsen, wie aus einer Statistik von Statista hervor geht.

Beim Großteil der Anhänger handelt es sich um Einachser, von denen rund 5,4 Millionen zugelassen sind (Stand: 2019). Davon sind 3,7 Millionen sogenannte „Baumarkt-Anhänger“ mit maximal 750 Kilogramm Nutzlast. Die Zahl der Wohnwagen liegt bei rund 675.000, die der Sattelanhänger bei 354.000. Das Durchschnittsalter der Hänger steigt kontinuierlich, lag zuletzt bei 18 Jahren.

Die meisten Anhänger gibt es in Süd-und Westdeutschland. An der Spitze liegt Bayern mit rund 1,4 Millionen Exemplaren (Stand: 2019), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (1,2 Millionen) und Baden-Württemberg (1,03 Millionen). Am Ende der Liste findet sich nicht etwa ein Stadtstaat, sondern das Flächenland Thüringen mit knapp 23.000 Anhängern.

Holger Holzer/SP-X