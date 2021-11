Deutsche schrauben gern und mehr am eigenen Pkw – Umfrage: Do-it-yourself am Auto

SP-X/Berlin. Deutsche Autobesitzer werkeln gern am eigenen Auto. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Online-Marktplatz „mobile.de“ in Auftrag gegeben hat. Danach hat mehr als jeder Dritte (38,4 Prozent) eigenständig Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug vorgenommen. Jeder Zehnte (11,5 Prozent) gibt an, während der Corona-Pandemie häufiger am Auto geschraubt zu haben. Fast 70 Prozent (68,2 Prozent) sind mit ihrer Arbeit zufrieden; 12,4 Prozent schätzen ihr Tun zwar als erfolgreich ein, mussten aber nachbessern. 6,7 Prozent wollen hingegen beim nächsten Mal lieber wieder auf die Dienste einer Werkstatt zurückgreifen.

Am häufigsten werden Reifenwechsel (62 Prozent), Polituren (42,2 Prozent), Batteriewechsel (41,8 Prozent), Relais- und Sicherungen-Wechsel (30,5 Prozent) und Ölwechsel (34,6 Prozent) in Eigenregie durchgeführt.

Hauptgrund (62,1 Prozent) für das Schrauben am Auto ist das Sparpotential, 45,4 Prozent der Befragten wollen sich den Weg zur Werkstatt sparen und bei 38 Prozent steht der Spaß-Faktor im Vordergrund. Männer legen mit 52,6 Prozent deutlich häufiger als Frauen (23,9 Prozent) Hand am Auto an. 15,7 Prozent der Autobesitzer vertrauen bei Umbauten und Reparaturen ihrem eigenen Fachwissen, 31,5 Prozent fragen Freunde und Familienmitglieder um Rat; 29,7 Prozent nutzen Infos aus dem Fachhandel und der Werkstatt. 26,2 Prozent bilden sich mit Tutorials im Internet, dagegen sind Fachbücher und Fachartikel nur bei 11,5 Prozent der Befragten eine Fortbildungsoption.

Elfriede Munsch/SP-X