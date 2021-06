SP-X/Maintal. Der Dacia Sandero Stepway TCe 90 ist das wertstabilste Auto. Die Marktbeobachter von Schwacke prognostizieren einen Restwert von 66 Prozent nach vier Jahren, wie aus dem gemeinsam mit der „Auto Bild“ durchgeführten Studie „Wertmeister 2021“ hervor geht. Neben dem rumänischen Kleinwagen, der über alle Klassen den geringsten Wertverlust erwarten lässt, gab es in jedem Pkw-Segment weitere Sieger.

Nachdem in den Vorjahren meist die heimischen Hersteller die Restwert-Rankings dominiert haben, haben die ausländischen Modelle aufgeholt. Dee Zahl der der deutschen Vertreter und die der Importmarken in den prämierten Klassen ist 2021 nahezu ausgewogen. Bei den Antriebsarten liegt meist der Benziner vorne, der Diesel kann sich lediglich bei den Vans und in der Luxusklasse an der Spitze positionieren. Bei den kompakten SUV siegt mit dem Toyota RAV4 ein Hybridmodell.

Die drei Bestplatzierten in den einzelnen Klassen im Überblick (voraussichtlicher Restwert nach vier Jahren):

Elektroautos bis 40.000 Euro: Mini Cooper SE (59,6 Prozent Restwert), VW ID4 Performance Upgrade (56,3 Prozent), Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD (54,9 Prozent)

Elektroautos über 40.000 Euro: Tesla Model S Long Range (61,2 Prozent), Audi E-Tron Sportback 50 Quattro (51,7 Prozent), Mercedes EQV 300 lang (50,1 Prozent)

Kleinstwagen: Hyundai i10 1.2 (56,9 Prozent), Kia Picanto 1.2 (54,5 Prozent), VW Up (51 Prozent)

Kleinwagen: Dacia Sandero Stepway TCe90 (66 Prozent), Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i (60,7 Prozent), Mini Cooper S (60,4 Prozent)

Kompaktwagen: VW Golf 1.5 TSI OPF (53,7 Prozent), Mazda3 e-Skyactive X 2.0 M Hybrid Drive (53,4 Prozent), Seat Leon 1.5 eTSI ACT OPF DSG (52,5 Prozent)

Mittelklasse: Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 DSG (49,8 Prozent), BMW 330i Touring xDrive Aut. (49,7 Prozent), Mazda6 Kombi Skyactiv-G 194 Drive i-Eloop (48,3 Prozent)

Oberklasse: BMW 540i xDrive Aut. (44,4 Prozent), Volvo V90 B4 D AWD Geartronic (42,5 Prozent), Audi A6 Avant 55 TFSI quattro S tronic (42,2 Prozent)

Sportwagen: Porsche 911 Carrera 4S PDK (58,0 Prozent), Porsche 718 Boxster (53,8 Prozent), Audi TT RS Coupe S tronic (53,5 Prozent)

Vans: Mercedes V 300 d lang 4Matic 9G-TRONIC (56,4 Prozent), VW Multivan T6.1 Kurz DSG (53,5 Prozent), Ford S-Max 2.0 EcoBlue Allrad Aut. (43,2 Prozent)

Kleine SUV: Madza CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 M HYBRID (57,5 Prozent), Opel Mokka 1.2 DI Turbo (55,3 Prozent), Ford Puma 1.5 EcoBoost (55,0 Prozent)

Kompakte SUV: Toyota RAV 4 2.5 4×2 Hybrid (57,8 Prozent), Cupra Formentor VZ 2.0 TSI DSG (57,3 Prozent), Skoda Kodiaq 2.0 TSI ACT 4×4 DSG ( 55,7 Prozent)

SUV: Range Rover Sport P400 3.0 (50,1 Prozent), BMW X5 xDrive40d (49,5 Prozent), VW Touareg 3.0 V6 TDI 4Motion DPF Aut. (49,4 Prozent)

Holger Holzer/SP-X