Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Frankfurt. Ein erklärtes Ziel der sogenannten Dieselgipfel, den Fahrzeugbestand in Deutschland zugunsten schadstoffarmer Pkw zu erneuern, scheint zu fruchten. Wie der Kfz-Importeursverband VDIK auf Grundlage aktueller Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes mitteilt, ist der Bestand der nach Euro 6 zertifizierten Fahrzeuge vergangenes Jahr um 25 Prozent auf insgesamt 15,4 Millionen gewachsen. 3,5 Millionen davon weisen sogar eine Euro-6d-Temp-Zertifizierung und damit besonders niedrige Stickoxidemissionen auf. Im Gegenzug hat sich die Zahl der Pkw mit Euro 5 oder schlechter um 2,4 Millionen verringert.

Inwieweit die sich die verjüngte Fahrzeugflotte auf die Luftqualität in den von Fahrverboten bedrohten Städten auswirkt, scheint nicht eindeutig geklärt. Ende Februar wurden Fahrverbotsklagen in sieben Städten in NRW fallengelassen, unter anderem, weil dort unterschiedliche Maßnahmenpakete für Verbesserungen bei der Luftqualität gesorgt haben. In Stuttgart wurden 2019 hingegen weiterhin die Grenzwerte überschritten, weshalb unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe DHU eine Ausweitung der Fahrverbote gefordert wird.

Mario Hommen/SP-X