SP-X/Flensburg. Die Wohnmobile haben auch im Juni der Corona-Krise getrotzt. Mit einem Plus von 62 Prozent auf 9.875 Einheiten waren sie laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) das einzige Fahrzeugsegment mit einer positiven Entwicklung. Am stärksten eingebüßt haben die Mini-Vans (minus 63 Prozent) und die Kleinstwagen (minus 54 Prozent) – in beiden Klassen schrumpften Angebot und Nachfrage aber bereits vor dem Beginn der Pandemie. Der Gesamtmarkt hat im Juni um 32 Prozent nachgelassen, bundesweit rollten 220.272 Pkw neu auf die Straße.

Holger Holzer/SP-X