Der Preis ist relativ – Grafik: Tanken in Europa

Tanken ist zurzeit sehr teuer. In einigen europäischen Ländern kostet der Sprit zwar weniger als in Deutschland, günstiger ist er aber für die Bewohner nicht unbedingt.

SP-X/Köln. Zum Stichtag 11. März mussten deutsche Autofahrer an der Tankstelle rund 132 Euro bezahlen, um einen 60-Liter-Tank mit Super E-10 zu befüllen. Noch teurer war es für die Niederländer: Hier wurden für dieselbe Menge Sprit 144 Euro fällig. Am günstigsten tankten die Ungarn. Sie bezahlten umgerechnet 76 Euro für die 60-Liter-Tankfüllung. Das geht aus einer Statista-Berechnung auf Basis von Daten des ADAC und von Eurostat hervor.

Die Spritkosten hat Statista in Relation zu den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen in den Ländern gesetzt. So arbeiten die Deutschen im Schnitt 6,7 Stunden für die Tankfüllung, die Niederländer 7,9 Stunden und die Ungarn 13,8 Stunden. Das günstigste Verhältnis zwischen Treibstoffkosten und Arbeitszeit gibt es in der Schweiz. Für die Kosten von 124 Euro sind die Schweizer 3,5 Stunden tätig. Mit 15,2 Stunden müssen die Kroaten die meisten Arbeitsstunden für eine 60-Liter-Tankfüllung (97 Euro) aufbringen.

Da keine Nettostundenlöhne, welche die Lohnnebenkosten berücksichtigen, zur Verfügung standen, gibt die in der Grafik angegebene Zeit allerdings nur eine Tendenz wieder.

Elfriede Munsch/SP-X